До слез: вот что сказал Костомаров зрителям, впервые ступив на лед после ампутации

Роман Костомаров после долгой болезни снова стал появляться на льду. Пока он делает это без коньков: фигурист едва освоил протезы, при помощи которых нетвердой походкой может передвигаться по скользкому покрытию. В финале очередного шоу Ильи Авербуха «Письма любви» спортсмен обратился к зрителям с трогательным посланием.

Видео с речью Романа появилось в соцсетях Евгения Петросяна. Юморист оказался в числе зрителей на новом ледовом представлении. Его, как и каждого из присутствующих, до глубины души тронули слова Романа. Фигурист поблагодарил за помощь и поддержку всех, кто переживал за него в последние месяцы: друзей, близких, коллег и каждого из поклонников, кто молился за здоровье кумира. Особенную благодарность он выразил своей супруге Оксане Домниной, которая помогала мужу устоять на льду и держала перед ним микрофон.

Евгений Ваганович, в свою очередь, выразил огромное восхищение мужеством Костомарова.