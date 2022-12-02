До слез: постаревшие Дашко и Третьяков не оставили россиян равнодушными

Для поклонников «Дома-2» воссоединение бывших участников стало приятным сюрпризом. Оказалось, что Роман Третьяков приехал в качестве гостя на открытие массажного салона Анастасии Дашко в Екатеринбурге. Там они и сделали совместный снимок для соцсетей.

Подписчики Третьякова отметили, что участники телестройки заметно постарели. Однако их по-прежнему легко узнать, и этот не факт не оставил фанатов равнодушными.

«Какая ностальгия, прямо до слез», «Какие классные», «Вы так дружны спустя столько лет, это классно», «Вы нам как родные», «С „Дома-2“ вас обожаю обоих», «Годы идут, не молодеем», — написали комментаторы.

Роман Третьяков провел на «Доме-2» больше трех лет и покинул проект в 2007 году. Он запомнился отношениями с Ольгой Бузовой и короткой интрижкой со скандальной Еленой Берковой. После реалити он работал ведущим вечеринок и корпоративов, а также продюсером.

Дашко на проекте строила отношения с темнокожим Сэмом Селезневым. В 2008 году они ушли из «Дома-2», но роман за периметром не сложился. А спустя 5 лет Анастасия попала в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Она провела в колонии три года, а после освобождения смогла вернуться к нормальной жизни. Сейчас Дашко замужем и воспитывает двоих сыновей.