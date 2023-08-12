«До слез»: люди обомлели, услышав, как поет дочь Киркорова

Филипп Киркоров не напрасно дал дочери имя в честь Аллы Пугачевой. Маленькая Алла-Виктория вышла на сцену в качестве певицы и произвела фурор.

Дебют артистки состоялся на концерте ее дедушки Бедроса Киркорова. Девочка нисколько не растерялась перед публикой. Она держалась уверенно и пела талантливо и чисто.

Поп-король отечественной эстрады находился в зрительном зале вместе с сыном Мартином. Киркоров остался доволен выступлением любимой наследницы.

«Моя фантастическая дочка», — растрогался музыкант.

Под большим впечатлением остались и пользователи Сети. Услышав, как поет единственная дочь Киркорова, люди обомлели. Никто прежде не догадывался о поразительных вокальных данных девочки.