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«До слез»: люди обомлели, услышав, как поет дочь Киркорова

12 августа 2023 17:15
«До слез»: люди обомлели, услышав, как поет дочь Киркорова

Артист вырастил себе достойную смену.

Филипп Киркоров не напрасно дал дочери имя в честь Аллы Пугачевой. Маленькая Алла-Виктория вышла на сцену в качестве певицы и произвела фурор.

Дебют артистки состоялся на концерте ее дедушки Бедроса Киркорова. Девочка нисколько не растерялась перед публикой. Она держалась уверенно и пела талантливо и чисто.

Поп-король отечественной эстрады находился в зрительном зале вместе с сыном Мартином. Киркоров остался доволен выступлением любимой наследницы.

«Моя фантастическая дочка», — растрогался музыкант.

Под большим впечатлением остались и пользователи Сети. Услышав, как поет единственная дочь Киркорова, люди обомлели. Никто прежде не догадывался о поразительных вокальных данных девочки.

«Ребенок поет без кривляний и пафоса! Я прослушала дважды и получила удовольствие, она пела сердцем, а это дорогого стоит!», «Очень нежный и красивый голосок!», «До слез», «Храни, Господь, такую красивую и талантливую девочку от зла и зависти!» — восхищаются юной исполнительницей в Сети.

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press, видео YouTube «FKLoveStory»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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