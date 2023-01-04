До слез: как распорядилась выигрышем любимица россиян из «Последнего героя»

Победительница четвертого сезона проекта «Последний герой» Яна Волкова мгновенно стала народной любимицей в 2003 году. Женщина вела себя достойно, не плела интриги и отважно выполняла все испытания. Волкова не скрывала, что не задумывалась о победе, главное для нее было — оставаться человеком. Зрители запомнили ее как честную женщину с сильным характером, всегда готовую прийти на помощь. Поэтому победа Яны в финале шоу никого не удивила.

До реалити Яна трудилась телохранителем в Санкт-Петербурге. В свободное время она занималась пауэрлифтингом. Победа принесла ей выигрыш в 3 млн рублей. Волкова, не задумываясь, потратила его на открытие приюта для бездомных собак. Она популяризовала деятельность зоозащитников, даже издавала газету «Моська».

В 2014 году у Яны обнаружили онкологическое заболевание. Женщина продолжала трудиться волонтером и бороться с болезнью, не показывая какие муки испытывает. А в 2018 году 55-летней Волковой не стало.