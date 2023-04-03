До слез: как на «Модном приговоре» преобразили девушку, которая заново учится ходить (фото)

Наталья Медведева и мечтать не могла о том, чтобы пройтись по подиуму «Модного приговора». Страшная авария изувечила ее так, что ей пришлось заново учиться ходить. Но даже тем, кто передвигается на костылях, хочется нового взгляда и свежих образов.

В программу девушку привела подруга, основательница фонда «Возможно все» Ксения Безуглова. Она решила бороться с тягой Натальи к спортивному аутфиту и ее нежеланием использовать макияж. Героиня выбирала весьма скромные и бесформенные наряды, будто стесняясь своей фигуры, которую, к слову, ведущие назвали идеальной.

Стилисты поработали над образом Натальи: накрасили, распустили волосы. Макияж освежил лицо девушки. Яркое пальто в стиле 1960-х, дополненное брюками с лампасами, привело героиню в восторг. «Это просто бесподобно, это прямо я. Как в сказке!» — восхищалась девушка. Бледно-розовое платье в пол с растительным орнаментом из перьев и колосьев белого цвета понравилось и гостям, и героине. А ее супруг и вовсе сказал: «Впору второй раз предложение делать».