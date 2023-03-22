До слез: эти слова сказал Костомаров, узнав про ампутацию

Последние недели публика пристально следит за состоянием Романа Костомарова, который был госпитализирован в начале января. Фигурист все еще находится в больнице под наблюдением специалистов, но, как рассказали его близкие, уже пришел в сознание и встретился не только с врачами, но и с друзьями.

Как признался Илья Авербух, фигурист не опустил руки, узнав, что врачи приняли решение ампутировать ему обе ступни. Он полон оптимизма и намерен как можно скорее восстановиться и вернуться к обычной жизни.

«Рома абсолютно в сознании, готов сражаться, бороться», — признался спортсмен в беседе с журналистами ТАСС .

Также продюсер «Ледникового периода» отметил, что он и другие близкие Костомарова готовы пойти на многое, чтобы фигурист не только зажил привычной жизнью, но и смог вновь заниматься фигурным катанием.