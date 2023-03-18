До слез: эти слова Леонид Быков сказал дебоширу Феде из «Операции "Ы"» перед смертью

Алексея Смирнова на роль механика Макарыча в картине «В бой идут одни „старики“» режиссеру Леониду Быкову пришлось буквально отстаивать перед чиновниками. Они, как и многие, видели в Смирнове исключительно комедийного актера, и будто бы даже возражали автору фильма: «У него же тупое лицо!»

Но Быков «отвоевал» у цензоров Смирнова — настоящего фронтовика, лично знакомого с Георгием Жуковым. И не прогадал. Неуклюжий, но искренний, пронзительный добряк Макарыч стал одним из главных персонажей бессмертного шедевра. А от финальной сцены у могилы летчиц слезы наворачиваются на глаза вне зависимости от того, сколько раз до этого просмотрен фильм.

Так началась дружба артистов, которая продлилась до самой смерти. Когда Смирнов попал в больницу, Быков не мог не навестить старого друга, восстанавливающегося после сердечного приступа.

«Будем жить, Макарыч!» — перефразировал он знаменитую реплику своего персонажа, командира эскадрильи Титаренко.

Через несколько месяцев Быков погибнет в автокатастрофе. При обгоне трактора его «Волга» влетела в грузовик. Удар был такой силы, что артиста выбросило через переднюю левую дверь. Алексей Смирнов пережил его меньше чем на месяц.