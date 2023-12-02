До слез: эти слова Добронравова о жизни в СССР поймут миллионы

От Ивана Будько из «Сватов» мало кто из зрителей ждал высокой философии и глубоких изречений. Однако актер, который его сыграл, вполне способен на такое. Одно из высказываний Федора Добронравова нашло отклик в сердцах многих поклонников сериала и его таланта.

Случайно или специально, но Добронравов сравнил жизнь в современной России с жизнью в СССР. И сравнение оказалось в пользу Советского Союза. Ну а те, кто успел пожить «и там, и там», вряд ли оспорят позицию артиста.

Ведь жизнь людей в Союзе действительно кардинально отличалась от того, как люди живут сейчас. И во многом положительно отличалась.