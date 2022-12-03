До слез: эта песня рвет душу советским гражданам спустя много лет
Она навевает воспоминания о детстве.
Есть песни, которые трогают за душу и заставляют пустить скупую слезу даже самых суровых мужчин. Одна из таких пронзительных композиций звучит в детском фильме «Приключения Электроника».
В кадре «Крылатые качели» исполняет юный артист Владимир Торсуев, но на самом деле за мальчика поет солистка Детского хора Государственного Академического большого театра Елена Шуенкова. Спустя много лет миллионы переслушивают эту песню и вспоминают о детстве и навсегда ушедших временах.
«Да что же это за сила такая, в этих Советских песнях. Рвут душу на части, выворачивают наизнанку, бьют в самое сердце», «Тогда люди думали, что их ждет светлое и счастливое будущее. Прекрасные фильмы, прекрасные песни, прекрасная страна СССР!», «Мне 35, слушаю и реву! Какие прекрасные фильмы и мультфильмы были! Сейчас такого уже нет, к сожалению», – ностальгируют пользователи Сети.