До слез: эта песня рвет душу советским гражданам спустя много лет

Есть песни, которые трогают за душу и заставляют пустить скупую слезу даже самых суровых мужчин. Одна из таких пронзительных композиций звучит в детском фильме «Приключения Электроника».

В кадре «Крылатые качели» исполняет юный артист Владимир Торсуев, но на самом деле за мальчика поет солистка Детского хора Государственного Академического большого театра Елена Шуенкова. Спустя много лет миллионы переслушивают эту песню и вспоминают о детстве и навсегда ушедших временах.