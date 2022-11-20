До слез: эта песня из «Ну, погоди!» сплотила русских и иностранцев

Поклонники со всего мира признаются в любви к композиции.

Мультфильм «Ну, погоди!» давно считается классикой советской мультипликации. Истории о приключениях Волка и Зайца известны не только зрителям СССР, но и других стран. При этом, как оказалось, привлекает иностранцев не только остроумный сюжет, но и используемая музыка.

Так, одной из самых популярных песен стала композиция «Трава у дома» группы «Земляне». И российские, и иностранные зрители отмечают, какие сильные чувства у них вызывает эта композиция. Как пишет Дзен-канал «Иностранцы о России», фанаты высоко ценят светлые идеалы и веру в человечество, с которыми у них ассоциируется эта композиция, и верят, что в будущем человечество вновь будет мечтать об освоении космоса.