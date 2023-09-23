До слез: что почувствовал Костомаров сразу после операции

Роман Костомаров стал одним из немногих гостей шоу Леры Кудрявцевой, кто согласился раскрыть свой главный секрет на публику. Недавно спортсмен находился на грани жизни и смерти. После длительной болезни он лишился ног и кистей рук. Рассказ о том, как это произошло, растрогает любого.

До сих пор история Романа оставалась врачебной тайной. Подробности были известны только самым близким людям и медикам, которые вытаскивали олимпийца с того света. Но Костомаров согласился рассказать об этом на шоу «Секрет на миллион».

По словам фигуриста, пережитое стало самым страшным кошмаром в его жизни. Обезболивающие не помогали: было чувство, что врачи ампутируют наживую. При этом спортсмен не мог даже пошевелиться. Вспоминать те дни без слез Роман не может до сих пор. Но после такого испытания он каждый день продолжает бороться, чтобы скорее восстановиться и хотя бы частично вернуться к нормальной жизни.