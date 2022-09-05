До скандала в «Ленкоме» не дошло: вдову Караченцова жестко поставили на место

Любимый многими театр «Ленком» открыл 96-й сезон. Директор Марк Варшавер уже провел сбор труппы, который не обошелся без неприятного инцидента.

Руководитель театра подробно рассказал о ремонтных работах, которые были проведены в последнее время, а после перешел к творческим планам. Варшавер напомнил всем, что этой осенью «Ленком» отметит свой 95-й юбилей. По этому случаю, по его словам, будет открыта специальная выставка.

Услышав об этом, Людмила Поргина, которую с Варшавером связывают не самые теплые отношения, попыталась устроить скандал. Вдова Караченцова поинтересовалась, будет ли в стенах театра открыт музей, на что получила ответ, что музей в «Ленкоме» уже есть.

«Это ложь!» — возмутилась актриса.

Однако Варшавер не растерялся и жестко поставил артистку на место. Как пишет издание «Комсомольская правда», при всех он попросил Поргину сесть и перестать скандалить, после чего поспешил передать слово режиссеру «Ленкома» Алексею Франдетти.