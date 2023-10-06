До сих пор живет с отцом: как выглядит дочь Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Юрия Кузнецова зрители знают благодаря ролям нелепых и добродушных героев. Среди его фильмографии выделяются такие картины, как «Улицы разбитых фонарей», «Диверсант. Конец войны», «Опера», «Чужой район». Несмотря на свою известность, актер нечасто делится с прессой подробностями личной жизни.

Известно, что Кузнецов был женат дважды. Брак с первой супругой не спасло даже появление на свет общей дочери Натальи. Вторая жена Ирина в 1995 году родила девочку по имени Александра. Увы, возлюбленная артиста скончалась в 2012 году. Убитый горем, он остался вдвоем с любимой дочкой.

Александре уже 28 лет. Девушка не спешит искать отдельное жилье. Звездная наследница признается: ей всегда было ближе общество родителей, нежели сверстников. Александра, невероятно похожая на своего отца, проводит с папой все свободное время. Парочка вместе ходит на спектакли и концерты.