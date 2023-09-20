До сих пор забыть не может: как сейчас выглядит бывшая жена Александра Серова

Александр Серов больше 13 лет в разводе с Еленой Стебеневой. Артист все еще страдает по своей ненаглядной и признается, что та оставила глубокий след в его душе.

Певец в студии шоу «Звезды сошлись» заметил, что сильно любил бывшую жену, поэтому расставание с ней принесло ему много боли. Мирно разойтись у возлюбленных, вырастивших общую дочь Мишель, не вышло. Парочка часто обменивалась колкостями в адрес друг друга, забавляя народ выяснением своих отношений.

Дошло до того, что исполнитель противился общению наследницы с матерью. Однако Мишель пошла против воли отца. В Сети есть совместный снимок светской львицы с родительницей. Увидев его, интернет-пользователи понимают, почему Серов до сих пор не может забыть свою пассию. Очаровательная блондинка выглядит гораздо моложе своих лет и назло экс-супругу остается соблазнительной и прекрасной.