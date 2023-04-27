До сих пор вместе: обомлеете, какая пара из «Дома-2» построила любовь (фото)

Реалити-шоу «Дом-2» мало кто воспринимает всерьез. И с особым трудом верится в то, что участники этого проекта действительно могут построить крепкие семьи. В Сети часто появляются новости о расставаниях и скандалах между партнерами. Поэтому пример Ильи и Ольги Гажиенко кажется удивительным.

В счастье этой пары зрители не верили с самого начала. Влюбленные постоянно ругались, и чаще всего причиной ссор становилась вспыльчивая девушка. Но благодаря спокойному характеру молодого человека отношения все же удалось сохранить.

Двум участникам пришлось столкнуться со множеством слухов и с откровенной клеветой в свой адрес. Однако они доказали серьезность своих намерений и сыграли роскошную свадьбу. С этого момента прошло больше 10 лет, и сегодня супруги уже воспитывают двоих сыновей. Ольга признается, что не считает свою семью идеальной и у них с мужем бывают трудности. Тем не менее экс-участники «Дома-2» все еще вместе.