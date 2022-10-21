До сих пор стыдно: в чем Том Фелтон поякался перед Эммой Уотсон

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон признался, как обидел Эмму Уотсон. Как оказалось, на съемках одной из частей он издевался над своей юной коллегой.

По словам самого Фелтона, который разоткровенничался в мемуарах, неприятный инцидент произошел, когда ему было 12 лет. Тогда он узнал, что Эмма, которой было лишь 9 лет, устроила танцевальное шоу в своей гримерной комнате, поэтому он и его экранный однокурсник Джош Хердман начали над ней издеваться.

«Мы вели себя дерьмово, в основном из-за неловкости и потому, что думали, что издеваться над кем-то — это круто», — рассказал артист.

Со временем же Фелтон понял, насколько был не прав. Он принес извинения артистке, которая смогла простить его, но стыдится своего поведения до сих пор. Как признается артист, он прекрасно понимает, что Уотсон было намного тяжелее всех во время работы над франшизой, поэтому он не должен был вести себя подобным образом.