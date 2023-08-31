До сих пор пугает: первый советский ужастик неспроста пришлось запретить

Константин Эггерт представил первый советский фильм ужасов «Медвежья свадьба» в 1925 году. Картина шокировала публику, которая не привыкла к подобным фильмам, и партия официально ее запретила.

Как отмечали цензоры, «Медвежью свадьбу» нужно считать идеологически неприемлемым фильмом. Сюжет же рассказывал о графе Шемете, родителями которого были обычная женщина и медведь. И время от времени сам граф превращался в кровожадного зверя.

И спустя практически 100 лет фильм ужасов до сих пор пугает зрителей. Как отмечают современные поклонники, от некоторых сцен у них идут мурашки по коже, и «Медвежья свадьба» выглядит значительно страшнее современных фильмов.