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До сих пор пугает: первый советский ужастик неспроста пришлось запретить

31 августа 2023 13:00
До сих пор пугает: первый советский ужастик неспроста пришлось запретить

Картина по-настоящему пугала зрителей.

Константин Эггерт представил первый советский фильм ужасов «Медвежья свадьба» в 1925 году. Картина шокировала публику, которая не привыкла к подобным фильмам, и партия официально ее запретила.

Как отмечали цензоры, «Медвежью свадьбу» нужно считать идеологически неприемлемым фильмом. Сюжет же рассказывал о графе Шемете, родителями которого были обычная женщина и медведь. И время от времени сам граф превращался в кровожадного зверя.

И спустя практически 100 лет фильм ужасов до сих пор пугает зрителей. Как отмечают современные поклонники, от некоторых сцен у них идут мурашки по коже, и «Медвежья свадьба» выглядит значительно страшнее современных фильмов.

«Этот фильм очень необычен не только для того времени, когда его снимали, но и для современного зрителя», «Захватывающее кино», «Никогда бы не догадался, что фильму уже 98 лет», — пишут пользователи Сети.

До сих пор пугает: первый советский ужастик неспроста пришлось запретить
Фото: unsplash.com, кадр из фильма «Свадьба в Малиновке» (1967)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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