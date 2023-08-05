«До сих пор не случилось»: о чем мечтала Мирошниченко перед самой смертью
Актриса хотела еще раз порадовать зрителей.
Несмотря на преклонный возраст, уход Ирины Мирошниченко из жизни стал настоящим шоком для ее близких. 81-летняя артистка никогда не жаловалась на здоровье и продолжала усердно работать.
Больше всего она увлекалась театром, тем более что предложения о ролях в кино ее разочаровывали. Играть забавных и неловких старушек советская звезда не хотела.
Более того, Мирошниченко была преисполнена творческих планов. Большие надежды она возлагала на фильм «Зимняя вишня-4», который начал сниматься еще в 2017 году. В ленте актриса получила заметную роль.
Над продолжением культовой советской мелодрамы работал тот же создатель Игорь Масленников. Но сначала производство картины было поставлено на паузу, а затем постановщик скончался. Однако Мирошниченко все равно до последнего верила, что премьера мелодрамы состоится.
«Очень желала, чтобы лента появилась, волновалась, что так до сих пор не случилось, ведь это было ее настоящей мечтой», — заявил друг звезды, художник Никас Сафронов, в разговоре с «МК».