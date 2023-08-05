«До сих пор не случилось»: о чем мечтала Мирошниченко перед самой смертью

Несмотря на преклонный возраст, уход Ирины Мирошниченко из жизни стал настоящим шоком для ее близких. 81-летняя артистка никогда не жаловалась на здоровье и продолжала усердно работать.

Больше всего она увлекалась театром, тем более что предложения о ролях в кино ее разочаровывали. Играть забавных и неловких старушек советская звезда не хотела.

Более того, Мирошниченко была преисполнена творческих планов. Большие надежды она возлагала на фильм «Зимняя вишня-4», который начал сниматься еще в 2017 году. В ленте актриса получила заметную роль.

Над продолжением культовой советской мелодрамы работал тот же создатель Игорь Масленников. Но сначала производство картины было поставлено на паузу, а затем постановщик скончался. Однако Мирошниченко все равно до последнего верила, что премьера мелодрамы состоится.