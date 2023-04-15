До сих пор кусает локти: взгляните, кого Татьяна Васильева променяла на изменника (фото)

Очень часто случается так, что последствия от одного необдуманного решения преследуют человека на протяжении всей его жизни. Вот и Татьяна Васильева даже сегодня сожалеет о расставании с первым супругом, которое произошло по ее вине.

Знаменитая актриса 13 лет была замужем за Анатолием Васильевым. Зрители могут помнить его по ролям в сериалах «Сваты» и «Татьянин день». Однако этому интеллигентному и доброму мужчине все же не удалось удержать рядом с собой своенравную артистку.

Татьяна встретила Георгия Мартиросяна и забыла про своего супруга. Впрочем, новый брак не принес ей счастья. Избранник оказался жадным и неинтересным человеком. А когда актриса была беременна, она узнала, что муж нашел себе очередную любовницу. В конце концов распался и этот союз. После второго развода народная артистка поняла, что, предав Анатолия Васильева, она совершила самую страшную ошибку в своей жизни.