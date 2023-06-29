«До сих пор детское лицо»: солнышко из «Телепузиков» даже спустя 26 лет легко узнать

«Телепузики» стали культовым сериалом не только в родной Англии, но и по всему миру. Дети с упоением наблюдали за жизнью главных героев, а одним из центральных персонажей стало солнышко, роль которого исполнила годовалая девочка Джессика Смит.

Как оказалось, в проект Джессика попала совершенно случайно. Менеджер по кастингу просто сфотографировал 9-месячную девочку в палате больницы, а спустя некоторое время с ее родителями связались менеджеры BBC. Смиты не стали отказываться от предложения и за 20 минут съемок заработали 250 долларов.

Сама Джессика узнала об актерском опыте значительно позднее. Девушка не была в восторге от этой роли, поэтому старательно скрывала правду. Призналась она только в университете, шокировав друзей. А спустя некоторое время опубликовала пост об этом в социальных сетях.

Как отмечает звезда «Телепузиков», в ней до сих пор можно узнать жизнерадостное солнышко. Артистка практически не изменилась за прошедшие годы, а ее смех остался таким же задорным.

«Мне кажется, что у меня до сих пор детское лицо. Я не сильно изменилась»,

— писала Смит.