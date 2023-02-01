До сестры не дотянуться: глазам не поверите, увидев культовых близняшек 90-х

Мэри-Кейт и Эшли Олсен когда-то были кумирами миллионов. С детства близняшки снимались в комедиях, а затем и в ромкомах, но в последнее время о некогда популярных актрисах никто и не вспоминает.

Знаменитости оставили актерскую карьеру и посвятили себя модной индустрии. А вот их младшая сестра Элизабет, напротив, активно покоряет мировой кинематограф.

Фильмография актрисы то и дело пополняется новыми яркими проектами, о чем ее родственницам теперь остается только мечтать. Многие задаются вопросом, почему младшая из трех сестер Олсен оказалась настолько успешной, и находят весьма простой ответ.

Близняшки никогда не могли похвастаться высоким ростом, в то время как Голливуд любит длинноногих красоток. Рост Мэри-Кейт и Эшли составляет всего 153 см, а вот Элизабет куда выше — 170 см. Хейтеры твердят, что именно по этой причине звездам 90-х никогда не дотянуться до своей сестры — во всех смыслах этого слова.