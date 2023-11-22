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До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски

22 ноября 2023 20:00
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски

Возьмите на заметку.

Скоблянка мясная по-московски с грибами и картофелем — это старинный русский рецепт, который был незаслуженно забыт. Но сейчас он снова набирает популярность. Это блюдо такое простое и вкусное, что его начали готовить даже в самых изысканных ресторанах.

Истоки этого рецепта можно найти в охотничьей культуре. Промысловики использовали технику «скобления» для приготовления пищи из самых необычных частей добытого мяса. Они срезали тонкие пластинки прямо с замороженных туш оленя или кабана.

Сегодня приготовление скоблянки стало гораздо более изысканным процессом, поэтому используются различные виды мяса, такие как говядина, свинина и курица. Грибной соус придает блюду особый аромат. В него можно добавить даже трюфели, чтобы сделать вкус еще более роскошным.

Для приготовления скоблянки вам потребуется:

  • 400 г мякоти говядины, свинины и курицы;
  • 500 г лесных грибов или шампиньонов;
  • 300 мл сливок или сметаны 20-30%;
  • 120 мл белого сухого вина;
  • 200 г репчатого лука;
  • 60 г топленого или сливочного масла;
  • 20 г чеснока;
  • 20 г пшеничной муки;
  • 5 г специй для мяса;
  • соль и перец по вкусу;
  • по желанию: топленое или растительное масло.

Для приготовления картофеля вам понадобятся:

  • 1,5 кг картофеля;
  • 100 г копченого бекона или грудинки;
  • 200 г репчатого лука;
  • 20 г чеснока;
  • 60 г топленого масла;
  • 2 г семян укропа;
  • соль и перец по вкусу.

Скоблянку мясную по-московски с грибами и картофелем можно подавать как отдельное блюдо или в сочетании с кашей или хлебом. Это настоящая находка для любителей мяса и грибов.

Фото: legion-media.ru
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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