До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Возьмите на заметку.
Скоблянка мясная по-московски с грибами и картофелем — это старинный русский рецепт, который был незаслуженно забыт. Но сейчас он снова набирает популярность. Это блюдо такое простое и вкусное, что его начали готовить даже в самых изысканных ресторанах.
Истоки этого рецепта можно найти в охотничьей культуре. Промысловики использовали технику «скобления» для приготовления пищи из самых необычных частей добытого мяса. Они срезали тонкие пластинки прямо с замороженных туш оленя или кабана.
Сегодня приготовление скоблянки стало гораздо более изысканным процессом, поэтому используются различные виды мяса, такие как говядина, свинина и курица. Грибной соус придает блюду особый аромат. В него можно добавить даже трюфели, чтобы сделать вкус еще более роскошным.
Для приготовления скоблянки вам потребуется:
- 400 г мякоти говядины, свинины и курицы;
- 500 г лесных грибов или шампиньонов;
- 300 мл сливок или сметаны 20-30%;
- 120 мл белого сухого вина;
- 200 г репчатого лука;
- 60 г топленого или сливочного масла;
- 20 г чеснока;
- 20 г пшеничной муки;
- 5 г специй для мяса;
- соль и перец по вкусу;
- по желанию: топленое или растительное масло.
Для приготовления картофеля вам понадобятся:
- 1,5 кг картофеля;
- 100 г копченого бекона или грудинки;
- 200 г репчатого лука;
- 20 г чеснока;
- 60 г топленого масла;
- 2 г семян укропа;
- соль и перец по вкусу.
Скоблянку мясную по-московски с грибами и картофелем можно подавать как отдельное блюдо или в сочетании с кашей или хлебом. Это настоящая находка для любителей мяса и грибов.