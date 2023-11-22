До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски

Скоблянка мясная по-московски с грибами и картофелем — это старинный русский рецепт, который был незаслуженно забыт. Но сейчас он снова набирает популярность. Это блюдо такое простое и вкусное, что его начали готовить даже в самых изысканных ресторанах.

Истоки этого рецепта можно найти в охотничьей культуре. Промысловики использовали технику «скобления» для приготовления пищи из самых необычных частей добытого мяса. Они срезали тонкие пластинки прямо с замороженных туш оленя или кабана.

Сегодня приготовление скоблянки стало гораздо более изысканным процессом, поэтому используются различные виды мяса, такие как говядина, свинина и курица. Грибной соус придает блюду особый аромат. В него можно добавить даже трюфели, чтобы сделать вкус еще более роскошным.

Для приготовления скоблянки вам потребуется:

400 г мякоти говядины, свинины и курицы;

500 г лесных грибов или шампиньонов;

300 мл сливок или сметаны 20-30%;

120 мл белого сухого вина;

200 г репчатого лука;

60 г топленого или сливочного масла;

20 г чеснока;

20 г пшеничной муки;

5 г специй для мяса;

соль и перец по вкусу;

по желанию: топленое или растительное масло.

Для приготовления картофеля вам понадобятся:

1,5 кг картофеля;

100 г копченого бекона или грудинки;

200 г репчатого лука;

20 г чеснока;

60 г топленого масла;

2 г семян укропа;

соль и перец по вкусу.

Скоблянку мясную по-московски с грибами и картофелем можно подавать как отдельное блюдо или в сочетании с кашей или хлебом. Это настоящая находка для любителей мяса и грибов.