До рекорда не дотянула: что стало с самой толстой женщиной Америки

Люди с ожирением по-разному относятся к своей проблеме. Одни с этим мирятся, другие активно борются с кило, третьи ищут из этого выгоду.

Так, американка Сьюзан Эман, весившая 330 килограммов, загорелась желанием попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая толстая женщина в мире. Но для этого ей было необходимо «вырасти» до 700 килограммов. На тот момент рекордсменкой считалась соотечественница Сьюзан. Для амбициозной американки это стало вызовом, и она страстно захотела стать «чемпионкой». Эман села на углеводную диету и стала употреблять 20 тысяч калорий в день. К слову, норма для женщины — 2500 калорий в сутки.

Завтраки Сьюзан состояли из омлета с беконом, картофеля фри, шести сэндвичей и тостов. На обед Эман уплетала блинчики, а на ужин — несчетное количество кексов. Также она не забывала о частых перекусах.

Женщине удалось растянуть желудок еще больше, и она продолжала двигаться к заветной цели. Но совершенно внезапно Сьюзан пропала из соцсетей. Нет никакой информации, что сегодня происходит с 44-летней американкой. Известно лишь, что она жива, но о рекорде уже не мечтает.