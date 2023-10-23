До «Реальных пацанов»: кем работал «душный» участковый Ознобихин в реальной жизни

Ситком «Реальные пацаны» вышел на экраны в 2010 году. История пермских гопников полюбилась зрителям благодаря натуральности и «живости» происходящего на экране. Пилотную серию снимали на любительскую камеру, а актеров создатели картины подбирали из числа своих знакомых. Неудивительно, что веселый и реалистичный сериал стал достоянием Пермского края.

Одним из самых запоминающихся героев стал участковый Игорь Ознобихин.

Дотошный полицейский, он всегда стремится к порядку. Мало кто догадывается, но и сам актер Игорь Ознобихин (имена персонажей в сериале совпадают с именами артистов) не понаслышке знает о службе в полиции.

После школы будущая звезда поступила в высшую школу милиции. Ознобихин занимал серьезный пост в Главном управлении внутренних дел по Пермскому краю. Однако со временем оставил должность ради актерской карьеры.