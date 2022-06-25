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До Пугачевой: вот как выглядела бывшая возлюбленная Галкина

25 июня 2022 10:00
До Пугачевой: вот как выглядела бывшая возлюбленная Галкина

Рядом с юмористом уже сложно представить кого-то, кроме Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже много лет. Их тандем начался еще в далеком 2001 году, когда они исполнили хит «Будь или не будь» и породили немало слухов о романе. Теперь уже сложно представить, что до Примадонны Максим встречался с кем-то еще. Однако у знаменитого юмориста было несколько романов до встречи с супругой.

До Пугачевой: вот как выглядела бывшая возлюбленная Галкина

Первой любовью артиста была девушка по имени Юлия Бусиль. Они вместе учились в школе и даже сидели за одной партой, что впоследствии переросло в большую любовь. Выпускались Максим и Юлия уже парой. Но испытание университетом пара уже не выдержала и распалась.

Позже в интервью Бусиль рассказала, что их роман был скорее детской влюбленностью, очевидно, не желая перетягивать внимание на себя. После расставания с Юлией Максим переключился на юмор и карьеру, которую, как мы знаем, он в итоге успешно построил.

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Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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