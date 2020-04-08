«До последнего надеялась»: Галина Боб из «Деффчонок» больна коронавирусом

Галина Боб не стала скрывать от подписчиков, что заразилась китайским вирусом. Артистка с юмором подошла к неприятному известию и опубликовала снимок, на котором предстала в короне. «Я до последнего надеялась, что тест будет отрицательным», – написала она.

Далеко не все фолловеры поддержали звезду сериала «Деффчонки» и адекватно восприняли новость о ее болезни. Некоторые накинулись на нее за то, что будучи переносчиком COVID-19 она ходила в аптеку за лекарством для 53-летнего мужа.

Однако Галина не чувствует никакой вины. Она заявила, что выходила на улицу исключительно в маске и перчатках. Боб признается, что она та еще паникерша, поэтому, даже не подозревая о заболевании, актриса соблюдала дистанцию и несколько недель сидела дома. Она до сих пор не понимает, где могла подхватить инфекцию: за границу не выезжала, а социальные контакты уже давно сократила до минимума.

При этом классических коронавирусных симптомов – высокой температуры и сухого кашля – у Галины не наблюдалось. Она заподозрила неладное, когда перестала ощущать запахи и вкус пищи. Интересно, что у ее супруга, режиссера Сергея Корягина, COVID-19 не обнаружили. Вероятно, он переболел им ранее.