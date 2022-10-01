До последнего дня раздавала долги: как сложилась судьба той самой «Эммануэль»

Актриса Сильвия Кристель прославилась, исполнив главную роль во французском эротическом фильме «Эммануэль».

С юных лет будущая звезда принимает участие в конкурсах красоты. Она получила титул «Мисс голландского телевидения» и «Мисс телевидения Европы». В 1973 состоялся дебют Кристель в кино. Она снялась в трех картинах: «Франк и Ева», в детективе «Из-за кошек» и в голландской криминальной драме «Обнаженная за забором». Спустя несколько месяцев начинающую актрису заприметил режиссер Жюст Жакен и предложил роль в своей скандальной картине «Эммануэль».

После премьера «Эммануэля» Сильвия Кристель проснулась звездой. Кристель также снялась в нескольких продолжениях фильма. Но сама актриса была не в восторге от звездной роли: в интервью Кристель признавалась, что ей больно от того, что ее тело оказалось важнее слов.

Как и ее героиня, в реальной жизни Сильвия Кристель не отличалась пуританским образом жизни. Первым мужем красавицы стал бельгийский детский писатель Хуго Клаус. У пары родился сын Артур, но через 5 лет брак распался. Хуго не выдержал постоянных измен супруги и ее пристрастия к алкоголю. У Сильвии Кристель было множество романов, в том числе с президентом Франции Валери Жискар д’Эстеной. Вторым мужем артистки стал актер Алан Тернер, но брак продлился всего несколько месяцев. Третий раз Кристель вышла за режиссера Филиппа Бло, который просто разорил актрису – он снимал провальные фильмы, а Сильвия выплачивала его долги.

Последние годы Сильвия Кристель увлеклась живописью. Когда у нее покупали картины, все вырученные деньги забирали судебные приставы. В 2003 году актриса узнала о страшном диагнозе – рак гортани. 9 лет она боролась с болезнью, перенесла 35 облучений и десятки химиотерапий – и ее сердце не выдержало. 18 октября 2012 года Сильвия Кристель умерла.