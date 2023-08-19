До пластики Терехова была простушкой, которую никто не хотел снимать: глазам не поверите

Маргарита Терехова мечтала о славе и поклонниках, но ее успеху мешало одно большое но. Чтобы избавиться от этого недостатка, актрисе пришлось пойти на крайние меры.

При поступлении во ВГИК комиссия с будущей звездой экрана не церемонилась. Ходят слухи, что артистке отказали из-за ее простоватого лица. А таким его делал нос «уточкой».

Знаменитость сильно комплексовала из-за своего изъяна. К тому же ее злило, что режиссеры не давали ей главных ролей. Тогда Терехова легла под нож пластического хирурга, чтобы сделать кончик носа более изящным, а заодно и дать толчок карьере.

План сработал. После преображения актриса, которую прежде никто не хотел снимать, стала нарасхват у киношников. Простушка превратилась в эталонную красавицу, которой впоследствии удалось стать одним из секс-символов отечественного кинематографа.