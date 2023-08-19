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Киноафиша Статьи До пластики Терехова была простушкой, которую никто не хотел снимать: глазам не поверите

До пластики Терехова была простушкой, которую никто не хотел снимать: глазам не поверите

19 августа 2023 16:45
До пластики Терехова была простушкой, которую никто не хотел снимать: глазам не поверите

Звезда устала от своих комплексов.

Маргарита Терехова мечтала о славе и поклонниках, но ее успеху мешало одно большое но. Чтобы избавиться от этого недостатка, актрисе пришлось пойти на крайние меры.

При поступлении во ВГИК комиссия с будущей звездой экрана не церемонилась. Ходят слухи, что артистке отказали из-за ее простоватого лица. А таким его делал нос «уточкой».

Знаменитость сильно комплексовала из-за своего изъяна. К тому же ее злило, что режиссеры не давали ей главных ролей. Тогда Терехова легла под нож пластического хирурга, чтобы сделать кончик носа более изящным, а заодно и дать толчок карьере.

План сработал. После преображения актриса, которую прежде никто не хотел снимать, стала нарасхват у киношников. Простушка превратилась в эталонную красавицу, которой впоследствии удалось стать одним из секс-символов отечественного кинематографа.

До пластики Терехова была простушкой, которую никто не хотел снимать: глазам не поверите
Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из фильма «Здравствуй, это я!» (1965), кадр из документального фильма «Одна в зазеркалье» (2016)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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