До пластики - другой человек: неудивительно, что Азиза сводила мужчин с ума

Певица Азиза была очень популярна в 90-х. Восточная красавица с отличным голосом легко покорила публику России и Узбекистана. Но годы шли, и артистка изо всех сил старалась сохранить свою карьеру и красоту. Увы, ни с тем, ни с другим она так и не преуспела.

Сегодня Азизе уже под 60, но она все еще предпочитает выходить на сцену в облегающих и коротких нарядах. Фигура позволяет звезде носить открытые платья, но вот лицо ее с каждым выступлением расстраивает фанатов все сильнее. Даже самые преданные слушатели считают, что артистка испортила свою внешность многочисленными пластическими операциями.

Поклонники вспоминают, что в юности Азиза была невероятно хороша: восточная красавица могла похвастаться экзотичными и от этого еще более притягательными чертами. На ранних фото она выглядит настоящей красавицей. Неудивительно, что у артистки было так много романов — устоять перед красавицей не мог никто. По слухам, среди ее поклонников были актеры Николай Караченцов, Александр Абдулов и даже король российской поп-музыки Филипп Киркоров.

Но естественному старению певица предпочла услуги пластических хирургов, чем испортила и свою красоту, и свою карьеру. Хотя Азиза продолжает выступать, былой популярности ей уже не достичь.