«До первой звезды нельзя»: главную ошибку рекламы банка «Империал» нашли спустя 30 лет

Костюмированные рекламные ролики банка «Империал» были очень популярны в начале 90-х годов. Но, как выяснилось спустя 30 лет, исторические факты в видео были показаны довольно вольно. Нынешние пользователи Сети обнаружили в рекламе немало ляпов. А основная ошибка была связана с фигурой Александра Суворова. В ролике показано застолье у Екатерины II. Императрица, заметив отсутствующий взгляд военачальника, поинтересовалась, почему граф не ест. Он объясняет происходящее действующим постом, который старается соблюдать.

«До первой звезды нельзя», — отвечает мужчина.

Тогда Екатерина призывает к себе подданного и распоряжается дать Суворову звезду. В следующем кадре полководец уже принимает участие в пиршестве с остроконечным орденом на груди. Но в этой анекдотичной истории не обошлось без неточности: титул графа Александр получил лишь спустя 16 лет после своей «первой звезды».

Среди других ляпов в рекламе банка числятся современные доспехи в ролике про Конрада III из XII века и отсутствие венка у Цезаря. Кроме того, Александр Македонский не мог завоевать Парфянскую империю, которая образовалась лишь после его смерти.