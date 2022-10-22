До перерождения души: кем вы были в прошлой жизни?

Споры о том, существует ли реинкарнация, или все это происки любителей сенсаций, не утихают до сих пор. Однако истории о том, как людям удалось вспомнить свое предыдущее воплощение и найти тому доказательства, то и дело всплывают в разных уголках планеты. Одна из них принадлежит американскому мальчику Джеймсу Лейнингеру. В двухлетнем возрасте он побывал вместе с родителями в музее, рассказывающем о событиях Второй мировой, а после ему начали сниться кошмары о горящем самолете. Поначалу родственники мальчика списывали все на детскую впечатлительность, но став старше, Джеймс не просто начал проявлять интерес к самолетам - он знал о них все, но откуда появились эти знания? Однажды мальчик рассказал родителям историю о том, как его самолет сбили японцы во время войны. Он в деталях описал тип самолета и место, откуда он вылетел, а также назвал имя друга пилота. Отцу Джеймса Лейнингера понадобилось время, чтобы скрупулезно проверить все факты, и, к его удивлению, они оказались правдой.

Верить в реинкарнацию или нет, личное дело каждого. Если вам интересна эта тема, пройдите наш тест и узнайте, кем вы были в прошлой жизни.