До Орейро далеко: кому отдал свое сердце красавец Иво из «Дикого ангела»

Поклонники проливали горькие слезы, когда узнали, что на самом деле Иво и Милагрос не больше, чем друзья. Главные герои сериала «Дикий ангел» были идеальной парой. Зрители мечтали увидеть, как и в реальности блондин женится на своей Чолито.

Между тем Наталия Орейро и Факундо Арана никогда не питали друг к другу любовных чувств. Мечта миллионов потерял голову от другой женщины. Правда, она и в подметки не годится знойной уругвайке.

Красавчик взял в жены модель и телеведущую Марию Сусини. Супруги счастливы вместе и воспитывают троих общих детей: дочь Индию и близнецов Яко и Моро. Фанаты рады за артиста, но не от чистого сердца. Многие считают, что такой мачо, как он, мог бы найти себе спутницу жизни и посимпатичнее.

К слову, с кино Арана не покончил, но снимается гораздо реже, чем прежде. Звезда экрана сосредоточился на музыкальной деятельности — выступает со своей группой The Blue Light Orquestra.