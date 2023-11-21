До «Оливье»: без какого блюда не обходился ни один Новый год в Древней Руси

Это сейчас каждый второй новогодний стол в России украшает «стандартный», но крайне вкусный «майонезный набор». «Оливье», мясо по-французски, «Мимоза» и бутерброды со шпротами и икрой — это то, без чего в странах СНГ не мыслят праздника. На Руси все, конечно, было иначе.

Ни один новогодний стол (в те времена это называлось Васильев вечер) не мыслился без трех составляющих: хлеб, поросенок на горячее и сладкая щедрая кутья.

Сейчас такую кашу незаслуженно позабыли, но во времена предков ее готовили из пшеницы или ячменя, а потом стали готовить из риса. Сладкой кутья становилась благодаря меду. Значительно позже стали добавлять фрукты и сухофрукты.

Примечательно, что кутью готовили не только на Новый год, но и на многие другие календарные праздники, даже подавали на поминках. Благодаря широкому распространению кутью и стали называть щедрой.