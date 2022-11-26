До мурашек: внешний вид звезды «Дома-2» Ильи Григоренко вызовет у любого шок

Звезда «Дома-2» Илья Григоренко внезапно пропал в начале этого года. Не только поклонники, но и близкие и друзья Григоренко не знали, где он находится. Оказалось, экс-участник переживал не лучшие времена после разрыва с Аленой Ашмариной.

27-летний Илья Григоренко подрабатывал на заправочной станции и ночевал в переходах и подъездах. В соцсетях разлетелись фото, на которых бывшая телезвезда спит на картонке в общественном месте.

Изменился Григоренко и внешне – красавчик облысел и обрюзг.

Ашмарина, с которой у Ильи Григоренко есть общая дочь, жаловалась, что экс-возлюбленный не платит алименты на ребенка и грозилась подать в суд. В мае горе-папаша был замечен с дочкой, однако общения так и не получилось. И бывшие возлюбленные все-таки встретились в суде, на котором Григоренко хотят лишить родительских прав.