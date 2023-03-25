До мурашек: чем мама Кристины из «Полицейского с Рублевки» так поразила народ (фото)

София Каштанова прославилась десятками ролей в популярных отечественных сериалах. Именно ее зрители видели в «Полицейском с Рублевки», «Психологинях» и «Оттепели». Артистка активно завоевывает все больше и больше поклонников, с которыми общается в социальных сетях.

Например, не так давно она поделилась снимком со своей матерью, актрисой Аллой Каштановой. На фотографии они трогательно обнимаются, а в подписи София поздравляет мать с днем рождения.

Подписчики не оставили без внимания снимок знаменитости. В комментариях фанаты с изумлением отметили, как София похожа на свою мать и как молодо выглядит звезда отечественного экрана, которая отметила 69-летие.