До мурашек: чем мама Кристины из «Полицейского с Рублевки» так поразила народ (фото)
Фанаты не стали скрывать свое мнение.
София Каштанова прославилась десятками ролей в популярных отечественных сериалах. Именно ее зрители видели в «Полицейском с Рублевки», «Психологинях» и «Оттепели». Артистка активно завоевывает все больше и больше поклонников, с которыми общается в социальных сетях.
Например, не так давно она поделилась снимком со своей матерью, актрисой Аллой Каштановой. На фотографии они трогательно обнимаются, а в подписи София поздравляет мать с днем рождения.
Подписчики не оставили без внимания снимок знаменитости. В комментариях фанаты с изумлением отметили, как София похожа на свою мать и как молодо выглядит звезда отечественного экрана, которая отметила 69-летие.
«Сразу не понять, где мама, а где дочка», «Как сильно вы похожи», «Теперь понятно, в кого София такая красавица», — делятся мнением пользователи Сети.