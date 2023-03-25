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До мурашек: чем мама Кристины из «Полицейского с Рублевки» так поразила народ (фото)

25 марта 2023 11:30
До мурашек: чем мама Кристины из «Полицейского с Рублевки» так поразила народ (фото)

Фанаты не стали скрывать свое мнение.

София Каштанова прославилась десятками ролей в популярных отечественных сериалах. Именно ее зрители видели в «Полицейском с Рублевки», «Психологинях» и «Оттепели». Артистка активно завоевывает все больше и больше поклонников, с которыми общается в социальных сетях.

Например, не так давно она поделилась снимком со своей матерью, актрисой Аллой Каштановой. На фотографии они трогательно обнимаются, а в подписи София поздравляет мать с днем рождения.

Подписчики не оставили без внимания снимок знаменитости. В комментариях фанаты с изумлением отметили, как София похожа на свою мать и как молодо выглядит звезда отечественного экрана, которая отметила 69-летие.

До мурашек: чем мама Кристины из «Полицейского с Рублевки» так поразила народ (фото)

«Сразу не понять, где мама, а где дочка», «Как сильно вы похожи», «Теперь понятно, в кого София такая красавица», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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