До мурашек: бабушка-одуванчик из комедии Гайдая умерла страшной смертью

Талант выдающегося советского режиссера Леонида Гайдая позволял превратить даже исполнителей самых незначительных ролей в его фильмах в настоящих звезд. Это доказывает пример актрисы Марии Кравчуновской.

Именно она сыграла сторожиху, того самого божьего одуванчика в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Пусть эта роль Марьи Ивановны и была эпизодической, однако она сделала актрису одной из главных всесоюзных экранных бабушек того времени.

На момент съемок в фильме Кравчуновской было уже 67 лет. К тому моменту она уже давно играла во МХАТе и театре имени Станиславского. Кравчуновская с юности мечтала об актерской профессии, и эти карьерные планы помешали ей в итоге построить личную жизнь. Коллеги вспоминали ее как очень одинокую женщину.

Кравчуновская была замужем один раз за пианистом Марком Мейчиком, но брак был очень недолгим. Детей актриса не завела. С годами ее все сильнее начало тяготить одиночество, да и предложений о работе становилось намного меньше.

Последние годы жизни Кравчуновская провела в специальном заведении для престарелых — в Доме ветеранов сцены. Туда она переехала из своей пустой квартиры, и там скончалась в 1978 году, забытая всеми.