До лысины и татуировок: внешний вид скандальной Наргиз никого не оставит равнодушным

В 2013 году на всю страну прогремела Наргиз Закирова, занявшая второе место в шоу «Голос». Эта певица покорила зрителей не только шикарным вокалом, но и эпатажным внешним видом – лысая голова, татуировки, дреды. Но Наргиз была такой не всегда.

Певица выступает на сцене и снимается на телевидении с ранних лет.

Если смотреть архивные записи 1986 года, то на них можно увидеть юную Наргиз в непривычном образе – аккуратное платье, утонченные черты лица, стрижка пикси на натуральных темных волосах. Спустя два года Наргиз появилась в эфире уже с длинным блондом и челкой.

После переезда в США волосы певицы становились все короче. В 90-е Наргиз выступала с дерзким ежиком, а потом и вовсе побрилась налысо и украсила свою голову длинной татуировкой.