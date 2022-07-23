«У людей пенсия 9600»: Распутина показала маникюр за 20 тысяч

Хоть Маша Распутина и не появляется на экранах так часто, как ее коллеги, финансы позволяют ей жить на широкую ногу. Сама звезда уверяет, что стала скромнее в расходах, но выдала себя с головой в разговоре с Лерой Кудрявцевой.

Ведущая поинтересовалась, сколько певица заплатила за маникюр и не сдержала крика ужаса, услышав ответ — 20 тысяч рублей. Смущенная Распутина попыталась объясниться, что в стоимость входят дорогостоящие стразы и кристаллы, но не убедила ни Кудрявцеву, ни зрителей.

Одни из них не преминули приложить Машу за расточительство: «У людей пенсия 9600, а у них ногти — 20 тысяч». Другие же задумались над тем, где исполнительница нашла такие цены, ведь даже в Москве услуги мастера стоят 5 тысяч рублей. Об этом заявили профессионалы ногтевого сервиса, заверившие публику, что Распутина просто приукрасила действительность.