До конца жизни снимали из жалости: успех звезды «Трактира на Пятницкой» обернулся трагедией

Константин Григорьев вписал свое имя в историю советского кинематографа, однако его карьера оборвалась трагическим образом. Всему виной стал инцидент, который произошел, когда звезда «Трактира на Пятницкой» праздновал свой день рождения.

Застолье проходило в ресторане, где за соседним столиком проводили время несколько мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Как пишет портал «Экспресс газета», актер не стал терпеть пристальные взгляды незнакомцев и в довольно грубой форме сделал им замечание. Впоследствии те дождались звезду на выходе из заведения и проломили ему череп.

Около двух недель актер находился в коме. Врачи смогли вытащить его с того света, однако память и речь так и не вернулись к Григорьеву. О дальнейшем успехе в кино не могло быть и речи.

Однако некогда популярного актера все же снимали из жалости. Например, в 1991 году Григорьев сыграл шизофреника Миклухо-Маклая в фильме «По Таганке ходят танки». Скончался же артист в 2007 году. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.