До конца отмыться не получилось: этот проступок Карлу III не простили

Репутация короля Великобритании оставляет желать лучшего. Всему виной — давний проступок Карла III, за который он так и не смог загладить свою вину.

Первой супругой старшего сына Елизаветы II стала Диана Спенсер. Счастливым этот брак не назовешь. В сердце тогда еще принца Уэльского была совсем другая женщина — Камилла Паркер-Боулз. Как бы королева людских сердец ни старалась расположить мужа к себе, у нее ничего не вышло. Тогда леди Ди не оставалось ничего другого, кроме как смириться с изменами любимого мужчины.

Ситуацию усугубила трагедия, которая унесла жизнь Спенсер в августе 1997 года. Преждевременная кончина сделала Диану чуть ли не святой в глазах ее соотечественниц. Таковой она остается и по сей день, в отличие от Карла III, которого, как пишет портал «СтарХит », многие англичанки буквально возненавидели. Даже тот факт, что наследник престола женился на своей любовнице, с которой счастлив не один год, нисколько не смягчил их отношение к оскандалившемуся монарху. Отмыться до конца от репутации изменника у короля не получилось.