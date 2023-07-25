До конца июля пять знаков зодиака встретят любовь всей жизни: это не шутка

Лето — одно из самых романтичных времен года. Путешествия и новые знакомства лишь располагают к новым отношениям. И, как уверены астрологи, некоторым знакам зодиака суждено встретить свою любовь в ближайшие дни.

Так, Близнецам нужно отпустить все их мечты об идеальном романе. Красивая сказка со множеством эффектных жестов вряд ли произойдет в их жизни. Однако звезды уже отправили представителям этого знака человека, с которым им удастся построить крепкие и долгие отношения.

Ракам пора оставить любимые четыре стены и выйти в свет. Даже обычная посиделка с друзьями вечером четверга может привести к роману длиною в жизнь.

Скорпионам нельзя отказываться от новых знакомств и спонтанных встреч. Ведь каждый такой вечер сулит бурный роман, а за непринужденным флиртом может скрываться любовь до гроба.

Судьба приготовила для Водолеев вторую половину. Представителям этого знака достаточно лишь признать, что они готовы к отношениям, как на горизонте появится любовь всей их жизни.

Рыбам пора внимательнее отнестись к своему окружению. Как уверены астрологи, представители этого знака уже в ближайшие дни поймут, как им дорог кто-то из самых преданных друзей. И в итоге это обязательно перерастет в многолетний роман.