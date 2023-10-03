До конца дней был красавцем: как выглядел отец Фрейндлих в старости

Вот от кого актриса получила невероятные голубые глаза.

У подавляющего большинства современных зрителей фамилия Фрейндлих ассоциируется только со звездой «Служебного романа», блистательной советской актрисой Алисой Бруновной. Ведь ее отец тоже был известен в мире кино. Именно он подал дочери идею поступать в театральный.

У Бруно Фрейндлиха способности к актерской игре проявились еще в детстве. Мальчик играл в школьном театре, но строить карьеру в этой области не собирался. Но судьба распорядилась иначе — семьдесят лет он провел на сцене.

В послужном списке Бруно Артуровича значатся Театр юного зрителя, Ленинградский театр эстрады, Большой драмтеатр. Но большую часть жизни актер провел в Ленинградском театре драмы. Параллельно мужчина снимался в кино: в его фильмографии более полусотни проектов.

Артиста не стало в 2002 году. До последних дней Бруно Артурович оставлялся статным мужчиной с элегантной сединой. А его голубые глаза смотрели зрителям прямо в душу.