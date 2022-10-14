До Кэрри Брэдшоу далеко: ахнете, увидев постаревшую жену Михаила Барышникова

Михаил Барышников нечасто выходит в свет. Поэтому каждое его появление на публичном мероприятии является долгожданным подарком для фанатов. Артист не мог пропустить ежегодную вечеринку в Нью-Йорке, посвященную лучшим балетным постановкам. Перед фотографами он появился под руку с женой Лизой Райнхарт.

Пара выбрала достаточно неброские образы для вечера. Барышников был одет в классический темный костюм, а Райнхарт продемонстрировала наряд из брюк и блузы с рукавами-фонариками. 71-летняя Лиза удивила поклонников балета своим видом: она не скрывала седину и морщины на лице. Однако, несмотря на это, выглядит артистка достойно.

Хотя в Сети тут же появились ее сравнения с Кэрри Брэдшоу, и Райнхарт до светской модницы, конечно, далеко. Барышников появился в одном из последних сезонов сериала «Секс в большом городе». Химия между его героем и персонажем Сары Джессики Паркер была настолько явной, что сплетники тут же начали обсуждать их возможный роман. Однако Михаил в ту пору был уже женат на Райнхарт.