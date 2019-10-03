До и после: Гоар Аветисян показала фото после похудения на 43 кг

26-летняя Гоар Аветисян еще раз показала подписчикам в Instagram постройневшую на 43 килограмма фигуру. Но в этот раз она решила, для сравнения, продемонстрировать и свое давнее фото до начала похудения. «До и после» поразило поклонников.

Похудение Гоар Аветисян стало отличным мотиватором для фанатов. Гоар за год сбросила 43 килограмма лишнего веса: из 131 килограмма веса с ней остались только 88. Однако сама Гоар считает, что и она в большом весе, и она постройневшая – это все части одной жизни, на которую выпали испытания.

«Ты непременно будешь счастлива, но я сначала я сделаю тебя сильной» – сказала жизнь. А я ведь все равно всегда любила ее, вот эту девочку на обеих фотографиях», – подписала фото Гоар.

Отличие того, что и было и что стало – разительное. На фото справа Гоар уже не в прямом закрытом пальто. Стройная Аветисян может позволить себе платье в обтяжку с оголенными плечами – руки выглядят подтянутыми.

«Это так прекрасно – и не именно то, что вы похудели, а то насколько вы сильная и целеустремленная. Самое главное, что вы несете правильные вещи в мир. Главное любить себя и тогда все будет прекрасно и в жизни, и с телом, и во всем остальном», «А как такую не любить то???! Сплошной позитив, доброта и милота», «Ты супер секс-бомба!!!! Супер мотиватор!!!! Спасибо тебе за пример, который ты подаешь всем девочкам», – пишут Гоар поклонники.

Нашлись, однако, и те, кто не верит в столь быстрое и счастливое избавление Гоар Аветисян от лишнего веса.

«То, что похудела – бесспорно. Это видно на фото других людей. Но этот сплошной фотошоп и автотюн... Как кто-то написал, «аж светится от фотошопа», – не оценили фотосравнение некоторые подписчики, считающие, что Гоар для похудения сделала операцию по резекции желудка и это совсем не то, за что надо хвалить.