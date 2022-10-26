До Харламова далеко: Асмус засветилась в компании нового возлюбленного

Кристина Асмус обещала поклонникам, что те никогда и ничего не узнают о ее личной жизни. После развода с комиком Гариком Харламовым актриса решила не посвящать посторонних в интимные подробности, но нарушила данное слово.

В своих социальных сетях звезда фильма «Текст» опубликовала снимок, на котором предстала в компании неизвестного молодого человека. Спутник артистки запечатлен со спины, поэтому публике остается лишь гадать, с кем именно отправилась на прогулку знаменитость. Однако тот факт, что Асмус и ее избранник держались за руки, не оставил никаких сомнений в том, что эти отношения выходят за рамки дружеских.

Фолловеры принялись активно обсуждать нового возлюбленного звезды в комментариях. Некоторых позабавило то, что бывший муж артистки после расставания с ней начал встречаться с ее копией — Екатериной Ковальчук. А вот избраннику Асмус, по мнению пользователей Сети, до Харламова далеко: уж слишком худощавым телосложением обладает бойфренд Кристины. Также многие подписчики потребовали, чтобы актриса рассказала о своем любимом мужчине, но Асмус реагировать на эти просьбы нужным не посчитала.