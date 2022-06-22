Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи До Галкина не дотянуться: правда о богатствах Артика из Artik & Asti вышла наружу

До Галкина не дотянуться: правда о богатствах Артика из Artik & Asti вышла наружу

22 июня 2022 14:25
До Галкина не дотянуться: правда о богатствах Артика из Artik & Asti вышла наружу

Рэпер владеет обширным списком недвижимости.

Немногие молодые музыканты могут похвастаться большим перечнем недвижимости. Однако Артик из Artik & Asti начал вкладываться в собственность сразу, как только хиты группы стали популярными. Причем сначала рэпер предпочитал коммерческие помещения. Так, восемь лет назад он приобрел офис в Царицыно, а спустя еще 2 года оформил права на нежилое помещение в ЖК на Щукинской в столице. Теперь там зарегистрирован музыкальный лейбл исполнителя Self Made Music. По данным издания Super!, только офисная собственность певца оценивается в сумму до 40 млн рублей.

Также ему принадлежит однокомнатная квартира в столичном районе Печатники и дом на Новой Риге. Особняк площадью в 640 кв.м. он купил четыре года назад в виде недостроенного объекта. Тогда сделка стоила ему более 30 млн рублей. Сейчас недвижимость подорожала уже до 50 млн.

Несмотря на такие богатства, до замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Артику пока далеко. Напомним, дом звездной пары площадью в 2300 кв.м. был построен в деревне Грязь, по оценкам экспертов, за 1 млрд рублей.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video