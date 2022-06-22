До Галкина не дотянуться: правда о богатствах Артика из Artik & Asti вышла наружу

Немногие молодые музыканты могут похвастаться большим перечнем недвижимости. Однако Артик из Artik & Asti начал вкладываться в собственность сразу, как только хиты группы стали популярными. Причем сначала рэпер предпочитал коммерческие помещения. Так, восемь лет назад он приобрел офис в Царицыно, а спустя еще 2 года оформил права на нежилое помещение в ЖК на Щукинской в столице. Теперь там зарегистрирован музыкальный лейбл исполнителя Self Made Music. По данным издания Super! , только офисная собственность певца оценивается в сумму до 40 млн рублей.

Также ему принадлежит однокомнатная квартира в столичном районе Печатники и дом на Новой Риге. Особняк площадью в 640 кв.м. он купил четыре года назад в виде недостроенного объекта. Тогда сделка стоила ему более 30 млн рублей. Сейчас недвижимость подорожала уже до 50 млн.

Несмотря на такие богатства, до замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Артику пока далеко. Напомним, дом звездной пары площадью в 2300 кв.м. был построен в деревне Грязь, по оценкам экспертов, за 1 млрд рублей.