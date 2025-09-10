До финала «Дюны» еще год, а пока ждете — вот 5 фильмов, которые держат планку Вильнева: вселенные, в которые хочется провалиться

Вы посмотрели обе части «Дюны» и теперь чувствуете, что обычное кино больше не работает? Теперь все кажется слишком простым и прямолинейным. Понимаем. После «Дюны» хочется чего-то такого же масштабного, глубокого и атмосферного.

Вот 5 фильмов, которые стоит посмотреть, если «Дюна» оставила у вас пустоту и жажду — как Арракис без дождя. Они, хоть и отдаленно, но помогут ощутить те же чувства и эмоции.

«Бегущий по лезвию 2049»

Если «Дюна» захватила своей тишиной, атмосферой и ощущением чуждого будущего — вы обязаны вернуться к другому шедевру Дени Вильнева. «Бегущий по лезвию 2049» — это тоже фильм-мир, только мрачнее и с той же философией.

Спустя тридцать лет после оригинального фильма Ридли Скотта, мир блейдраннеров стал еще более хрупким. Офицер полиции «K» раскрывает тайну, способную перевернуть все представление о границах между человеком и машиной.

Его путь приводит к Рику Декарду — легенде, скрывающейся с прошлого века. Вместе они подбираются к вопросу, на который никто не хочет отвечать: кто достоин будущего — люди или их творения?

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Та же пустыня, но в стиле панк-апокалипсиса. Здесь все не так серьезно и медитативно, так что этот фильм — для контраста. Джордж Миллер выдал чистый визуальный экстрим: адреналиновая пустыня, где каждую минуту что-то взрывается, кто-то ревет, а кто-то мчится на бронемобиле с гитарой.

Мир «Безумного Макса» — это Арракис на стероидах: пески, тираны, борьба за ресурсы, женщины-беглянки и молчаливый герой с травмой.

Макс и Фуриоса — союз двух потерянных, которые готовы сжечь систему, лишь бы вернуться к мифическому дому. Это гонка, где на кону не просто жизнь, а остатки человечности.

«Прибытие»

Научная фантастика о языке, времени и судьбе. Опять Вильнев, но совсем другой. Без песков, без мессий, без боев. Только суть: как мы воспринимаем реальность, как время формирует выбор и как важна способность понимать друг друга.

Когда инопланетяне приземляются в разных точках Земли, лингвист Луиза Бэнкс пытается установить контакт — и по ходу работы сталкивается с концепциями, которые ломают представление о времени и судьбе. Это история не о войне, а о диалоге.

И если вам в «Дюне» больше всего зашла философия выбора и предопределенности — это ваше кино.

«Из машины»

Фильм куда скромнее по визуалу, но по сути — тот же нерв. Здесь тоже идет борьба за будущее, за контроль, за право решать, кто достоин жить. Только не в пустыне, а в стерильной лаборатории миллиардера, играющего в бога.

Программист Калеб приезжает протестировать женоподобного ИИ по имени Ава. Но все быстро выходит из-под контроля — манипуляции, иллюзии, ложь. Кто кем управляет — становится неясно. И как и в «Дюне», зритель остается с вопросом: где граница между личной волей и заложенной программой?

«Валериан и город тысячи планет»

Фильм Люка Бессона не взлетел в кинотеатрах, но если вам в «Дюне» нравилось ощущение погружения в другой мир — это обязательный просмотр.

XXVIII век, станция Альфа — космический Вавилон, где живут сотни инопланетных рас. Агент Валериан и его напарница Лорелин раскрывают заговор, связанный с исчезновением целой цивилизации. Да, сюжет местами провисает, но мир, визуал, дизайн — все это работает как портал в другую реальность. Как минимум — для эстетического кайфа.

Вы можете посмотреть эти фильмы в ожидании финальной главы «Дюны», которая выйдет в декабре 2026 года. Это пособ взглянуть на те же вопросы под разными углами: кто мы, как решаем, что важно, и куда ведет любой выбор.

Ранее мы писали: Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама