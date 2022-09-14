До «девушки Бонда» нужно сильно похудеть: вы ахнете, увидев жену Пирса Броснана

Пирс Броснан известен как исполнитель роли Джеймса Бонда. В свои 69 лет он по-прежнему великолепен. Казалось бы, рядом с таким актером должна быть эффектная красотка, способная сразить наповал любого мужчину. Вот только жене знаменитости далеко до модельных стандартов.

Журналистка Кили Шэй Смит, которой удалось завоевать сердце знаменитости, обладает довольно пышными формами. Впрочем, в Сети пишут, что так было далеко не всегда. Броснану Кили Шэй Смит подарила двоих наследников. После рождения первого ребенка фигура «девушки Бонда» совсем не изменилась. Однако после вторых родов возлюбленная актера начала «расплываться».

Избранница Броснана так и не смогла взять себя в руки и похудеть. Одна из версий гласит, что дело не в лени журналистки, а в состоянии ее здоровья. Как бы там ни было, лишний вес не отразился на семейной жизни знаменитостей. Супруги по-прежнему счастливы вместе, они считаются одной из самых крепких пар Голливуда.