До чего жадность довела: фото гостиной Дмитрия Нагиева удивят каждого

Вне зависимости от бюджета на ремонт любой хозяин дома захочет, чтобы дизайн его жилища был уютным и при этом хоть немного отражал характер его обитателей. Но, обратившись в одну популярную программу, Дмитрий Нагиев почувствовал, как хорошо бывает снять с себя все заботы по поводу нового интерьера.

В шоу «Идеальный ремонт» знаменитый ведущий участвовал сразу два раза. После того как ему переделали спальню, он всего через два месяца попросил обновить и дизайн гостиной. В ней было много ярких цветов и акцентных вещей, которые стали надоедать мужчине.

Профессионалы прислушались к желаниям героя, и в помещении стали преобладать только светлые оттенки. Интерьер этой комнаты стал напоминать стиль прованс, что разительно отличалось от вида небоскребов за окном. Но большего всего новая гостиная контрастировала не с окружающим миром, а с хозяином квартиры. Брутальный Дмитрий Нагиев в таких апартаментах смотрелся не на своем месте.