До было лучше: в популярном шоу испортили кухню Гузеевой в шикарном особняке (фото)
Профессионалы явно не справились.
Передача «Идеальный ремонт» собирает у экранов большую аудиторию, которая следит, как дизайнеры меняют дома звёзд. В одном из выпусков в центре внимания оказалась кухня Ларисы Гузеевой.
У знаменитой телеведущей была весьма уютная зона для готовки. Деревянная мебель сочеталась с общим стилем и не занимала много места. Кроме того, это было достаточно светлое и просторное помещение.
После ремонта кухня преобразилась не в лучшую сторону.
На стенах появились очень темные обои с крупным принтом, и визуально они сильно уменьшили пространство.
Самое жуткое, что могли сделать дизайнеры с квартирой Гузеевой, это поставить массивную мебель. Актриса изначально просила сохранить стиль кухонной утвари. Организаторы оставили общий вид, но вот новые столы и стулья заняли почти все пространство.
По внешнему виду артистки было заметно ее разочарование ремонтом.