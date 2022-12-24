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До было лучше: в популярном шоу испортили кухню Гузеевой в шикарном особняке (фото)

24 декабря 2022 11:45
До было лучше: в популярном шоу испортили кухню Гузеевой в шикарном особняке (фото)

Профессионалы явно не справились.

Передача «Идеальный ремонт» собирает у экранов большую аудиторию, которая следит, как дизайнеры меняют дома звёзд. В одном из выпусков в центре внимания оказалась кухня Ларисы Гузеевой.

У знаменитой телеведущей была весьма уютная зона для готовки. Деревянная мебель сочеталась с общим стилем и не занимала много места. Кроме того, это было достаточно светлое и просторное помещение.

До было лучше: в популярном шоу испортили кухню Гузеевой в шикарном особняке (фото)

После ремонта кухня преобразилась не в лучшую сторону.

На стенах появились очень темные обои с крупным принтом, и визуально они сильно уменьшили пространство.

Самое жуткое, что могли сделать дизайнеры с квартирой Гузеевой, это поставить массивную мебель. Актриса изначально просила сохранить стиль кухонной утвари. Организаторы оставили общий вид, но вот новые столы и стулья заняли почти все пространство.

По внешнему виду артистки было заметно ее разочарование ремонтом.

До было лучше: в популярном шоу испортили кухню Гузеевой в шикарном особняке (фото)
Фото: кадры из программы "Идеальный ремонт" (), Globallookpress.com, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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